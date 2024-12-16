В начале года в Перми будут снимать сиквел «Ивана Семенова»: разыскиваются актеры

Как рассказали в Пермской кинокомиссии, для съемок нужны профессиональные актеры, в основном, мужского пола.

Ведущий — мужчина с хорошей дикцией. Рассматриваем реальных ведущих.

Редактор (шоу) — мужчина около 35 лет

Завуч — женщина 45-50 лет

Мальчики — смешные пацаны, оболтусы 13-14 лет

Капитан команды — спортивный парень 13-15 лет

Чиновник — мужчина около 45 лет, поджарый и современный

Полицейский — 30-40 лет, смешной и характерный

Строгий завуч — женщина 45-50 лет, строгая и характерная

Кандидатов просят отправить резюме, указав имя, фамилию, возраст, номер телефона и портретное фото без ретуши. Также планируется устроить кастинг для актеров массовых сцен, но о требованиях к участникам в Пермской кинокомиссии попросили рассказать позже.

Недавно мы рассказывали о проектах неигровых фильмов, которые получат 7 миллионов рублей на съемки.

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