В начале года в Перми будут снимать сиквел «Ивана Семенова»: разыскиваются актеры

В Перми объявили кастинг актеров для съемок в фильме «Иван Семенов. Полный каяк». Картину планируют снимать в январе-феврале 2025 года.
Как рассказали в Пермской кинокомиссии, для съемок нужны профессиональные актеры, в основном, мужского пола.
- Ведущий — мужчина с хорошей дикцией. Рассматриваем реальных ведущих.
- Редактор (шоу) — мужчина около 35 лет
- Завуч — женщина 45-50 лет
- Мальчики — смешные пацаны, оболтусы 13-14 лет
- Капитан команды — спортивный парень 13-15 лет
- Чиновник — мужчина около 45 лет, поджарый и современный
- Полицейский — 30-40 лет, смешной и характерный
- Строгий завуч — женщина 45-50 лет, строгая и характерная
Кандидатов просят отправить резюме, указав имя, фамилию, возраст, номер телефона и портретное фото без ретуши. Также планируется устроить кастинг для актеров массовых сцен, но о требованиях к участникам в Пермской кинокомиссии попросили рассказать позже.
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