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В начале года в Перми будут снимать сиквел «Ивана Семенова»: разыскиваются актеры

В Перми объявили кастинг актеров для съемок в фильме «Иван Семенов. Полный каяк». Картину планируют снимать в январе-феврале 2025 года.

kino-teatr.ru

Как рассказали в Пермской кинокомиссии, для съемок нужны профессиональные актеры, в основном, мужского пола.

  • Ведущий — мужчина с хорошей дикцией. Рассматриваем реальных ведущих.
  • Редактор (шоу) — мужчина около 35 лет
  • Завуч — женщина 45-50 лет
  • Мальчики — смешные пацаны, оболтусы 13-14 лет
  • Капитан команды — спортивный парень 13-15 лет
  • Чиновник — мужчина около 45 лет, поджарый и современный
  • Полицейский — 30-40 лет, смешной и характерный
  • Строгий завуч — женщина 45-50 лет, строгая и характерная

Кандидатов просят отправить резюме, указав имя, фамилию, возраст, номер телефона и портретное фото без ретуши. Также планируется устроить кастинг для актеров массовых сцен, но о требованиях к участникам в Пермской кинокомиссии попросили рассказать позже. 

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