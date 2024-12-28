Фестиваль «Медвежонок» станет международным

Семейный фестиваль кино и анимации «Медвежонок» в 2025 году получит международный статус. Он пройдет в Перми третий раз, с 30 мая по 1 июня.
Как рассказали в Пермской кинокомиссии, фестиваль «Медвежонок» включили в Перечень международных фестивалей Минкультуры РФ. Это позволяет проводить показы зарубежного кино.
В 2024 году фестиваль стал «Лучшим детским туристическим событием» Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
Кстати, в Перми сейчас проходит еще один семейный фестиваль — «Новогодняя фабрика чудес»: рассказываем о его программе.
Информационный обзор редакции.
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