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Кино и сериалы

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Фестиваль «Медвежонок» станет международным

Семейный фестиваль кино и анимации «Медвежонок» в 2025 году получит международный статус. Он пройдет в Перми третий раз, с 30 мая по 1 июня.

Медвежонок/Telegram

Как рассказали в Пермской кинокомиссии, фестиваль «Медвежонок» включили в Перечень международных фестивалей Минкультуры РФ. Это позволяет проводить показы зарубежного кино.

В 2024 году фестиваль стал «Лучшим детским туристическим событием» Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Кстати, в Перми сейчас проходит еще один семейный фестиваль — «Новогодняя фабрика чудес»: рассказываем о его программе.

Информационный обзор редакции.

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