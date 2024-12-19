В «Кристалл-центре» покажут документальный фильм об эко-волонтерах в Арктике

Кинолента рассказывает об экспедиции волонтеров, бросившей вызов суровой Арктике. Водитель, бизнесмен, студент, пивовар, слесарь, аниматор и еще 12 человек стремятся внести свой вклад в улучшение экологии. Они занимаются очищением заброшенных метеостанции, военных объектов и территории острова Вилькицкого в Карском море, вручную собирая тонны металлолома. В настоящее испытание экспедицию превращают низкие температуры и сильные ветра.

Фильм снят на киностудии им. Горького. Режиссер Алексей Кобылков повествует о трудностях экспедиции и раскрывает личные истории ее участников, их внутренние трансформации и осознание важности общих усилий в борьбе за экологию.

Недавно мы рассказывали о проектах неигровых фильмов, связанных с Пермским краем: они получат финансирование на съемки фильмов от Пермского края получат.

Информационный обзор редакции.