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В «Кристалл-центре» покажут документальный фильм об эко-волонтерах в Арктике

В киноклубе «Доколе» пройдет показ и обсуждение фильма о крайнем севере — «Арктика. Очищение» (12+). Событие состоится 24 декабря в «Кристалл-центре».

Кадры фильма «Арктика. Очищение»

Кинолента рассказывает об экспедиции волонтеров, бросившей вызов суровой Арктике. Водитель, бизнесмен, студент, пивовар, слесарь, аниматор и еще 12 человек стремятся внести свой вклад в улучшение экологии. Они занимаются очищением заброшенных метеостанции, военных объектов и территории острова Вилькицкого в Карском море, вручную собирая тонны металлолома. В настоящее испытание экспедицию превращают низкие температуры и сильные ветра.

Фильм снят на киностудии им. Горького. Режиссер Алексей Кобылков повествует о трудностях экспедиции и раскрывает личные истории ее участников, их внутренние трансформации и осознание важности общих усилий в борьбе за экологию.

Недавно мы рассказывали о проектах неигровых фильмов, связанных с Пермским краем: они получат финансирование на съемки фильмов от Пермского края получат.

Информационный обзор редакции.

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