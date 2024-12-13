Названы проекты фильмов, которые получат 7 миллионов рублей на съемки

Призовой фонд составит 7 млн рублей, которые разделят между победителями конкурса. Как рассказали в Пермской кинокомиссии, поддержку и финансирование на съемки фильмов от Пермского края получат:

Короткометражный неигровой фильм «Четыре зеркала», посвященный семейной истории художницы Татьяны Нечеухиной. Его представили сценарист Елена Филимоновых и режиссер Алексей Романов.

Полнометражный неигровой фильм «Откуда я уйду» о жизни директора краеведческого музея города Чердыни. Проект презентовала режиссер Ольга Аверкиева.

В номинации «Режиссерские дебюты» выиграли две картины: роуд-муви «8000» Юрия Цодиковича (который, кстати, был номинантом премии ТОП-30 журнала «Собака.ru» в этом году) и «Мама впервые» Надежды Тимоляновой.

Недавно мы рассказывали о том, что Пермский край попал в тройку лидеров по количеству съемок доккино.

Информационный обзор редакции.