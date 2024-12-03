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Кино и сериалы

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Пермский край попал в тройку лидеров по количеству съемок доккино

Фонд поддержки регионального кинематографа назвал регионы, ставшие лидерами по количеству съемок документального кино. Пермский край оказался в числе первых.

Никита Ажеев

По данным фонда, за последние три года в регионе снимали 18 проектов. Опережают Пермский край по количеству документальных фильмов только Ленинградская область и Санкт-Петербург (22), а также Москва и область (21). В список регионов-лидеров вошли Иркутская, Свердловская, Архангельская, Калининградская, Мурманская области, Якутия, Краснодарский и Красноярский край, Республика Башкортостан.

Фонд каждый год проводит конкурс для документалистов «Россия — взгляд в будущее», за три года на него пришло 847 заявок из 73 регионов страны. По словам генерального продюсера фонда Эллы Тухарели, ситуация в документальном кино схожа с игровым — больше всего съемок проводятся в регионах, в которых идет системная работа по развитию киноиндустрии.

Информационный обзор редакции.

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