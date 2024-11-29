Сценарист Любовь Мульменко стала лауреатом премии «Диалоги в кино»

Любовь Мульменко отметили в номинации «Лучший комедийный диалог» в фильме «Фрау». Картина снималась в Перми и вышла в широкий прокат в марте 2024 года.

Сценаристов также награждали за лучшие драматические диалоги («Воздух», Алексей Герман, Елена Киселева) и с самим собой («Повелитель ветра», Андрей Золотарев, Олег Маловичко, Игорь Волошин, Ксения Мирошник), диалоги в сериале («Ира», Алим Бесчоков) и полнометражном фильме («Год рождения», Михаил Местецкий, Алексей Смирнов). Всего на премию «Диалоги в кино» в этом году было подано 400 заявок.

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