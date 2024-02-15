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Кино и сериалы

Смотрим трейлер фильма «Фрау», снятого в Перми

kinopoisk

Появился трейлер фильма «Фрау» (18+), который снимался в Перми. На большие экраны кино выйдет 14 марта, но горожане смогут посмотреть его 1 марта в «Кристалл-центре».

На кадрах трейлера видны театр оперы и балета, Коммунальный мост и берег Камы. Режиссер картины – выпускница ПГУ Любовь Мульменко, а одну из главных ролей играет лидер группы OQJAV Вадик Королев, который тоже родом из Перми.

Фильм повествует о немного старомодном парне Иване (Вадик Королев), который живет в «бабушкиной» квартире, слушает советские пластинки и называет всех девушек «фрау». Кристина (Лиза Янковская) – балерина местного театра, которая не питает такой тоски по прошлому и находится в бесперспективных отношениях с женатым хирургом. Но у этих непохожих людей есть что-то общее. 

Кстати, некоторые жители Перми уже видели эту картину: фильм показывали на открытии «Кристалл-центра». Несколько лет назад в регионе снимали и другие картины. Например, «Чувства Анны» (18+) с Анной Михалковой в главной роли, которая работает по сюжету на кондитерской фабрике и «Иван Семенов: большой поход» (6+), повествующий о приключениях школьника-хулигана по Пермскому краю.

На днях в российских онлайн-кинотеатрах стартовал показ сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Мы показывали его трейлер 1 февраля.

Информационный обзор редакции. 18+

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