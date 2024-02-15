Смотрим трейлер фильма «Фрау», снятого в Перми

Фильм повествует о немного старомодном парне Иване (Вадик Королев), который живет в «бабушкиной» квартире, слушает советские пластинки и называет всех девушек «фрау». Кристина (Лиза Янковская) – балерина местного театра, которая не питает такой тоски по прошлому и находится в бесперспективных отношениях с женатым хирургом. Но у этих непохожих людей есть что-то общее.

Кстати, некоторые жители Перми уже видели эту картину: фильм показывали на открытии «Кристалл-центра». Несколько лет назад в регионе снимали и другие картины. Например, «Чувства Анны» (18+) с Анной Михалковой в главной роли, которая работает по сюжету на кондитерской фабрике и «Иван Семенов: большой поход» (6+), повествующий о приключениях школьника-хулигана по Пермскому краю.

На днях в российских онлайн-кинотеатрах стартовал показ сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Мы показывали его трейлер 1 февраля.

Информационный обзор редакции. 18+