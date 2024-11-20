В «Кристалл-центре» покажут док-кино о коми-пермяцком театре

24 ноября пройдет показ «Третьего звонка» (12+), снятого режиссером Алексеем Романовым. Фильм переносит зрителей в коми-пермяцкий театр в Кудымкаре, где искусство и культура создают удивительное пространство для вдохновения. В картине показана магия театра: ожившие пьесы на редком коми языке и юные зрители, впервые выехавшие из своих деревень, чтобы увидеть их.

Как рассказали в Пермском союзе кинематографистов, «Третий звонок» поможет почувствовать масштаб культурного наследия региона и понять, как язык и искусство сохраняют связь поколений.

Недавно мы рассказывали, что до 2 декабря Пермская кинокомиссия будет принимать заявки на питчинг неигрового кино, призовой фонд составит 7 миллионов рублей.

Информационный обзор редакции.