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Кино и сериалы

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В «Кристалл-центре» покажут док-кино о коми-пермяцком театре

В «Кристалл-центре» продолжается серия премьерных показов фильмов, снятых пермскими документалистами. Программу организовал Пермский союз кинематографистов.

Пермский Союз кинематографистов

24 ноября пройдет показ «Третьего звонка» (12+), снятого режиссером Алексеем Романовым. Фильм переносит зрителей в коми-пермяцкий театр в Кудымкаре, где искусство и культура создают удивительное пространство для вдохновения. В картине показана магия театра: ожившие пьесы на редком коми языке и юные зрители, впервые выехавшие из своих деревень, чтобы увидеть их.

Как рассказали в Пермском союзе кинематографистов, «Третий звонок» поможет почувствовать масштаб культурного наследия региона и понять, как язык и искусство сохраняют связь поколений.

Недавно мы рассказывали, что до 2 декабря Пермская кинокомиссия будет принимать заявки на питчинг неигрового кино, призовой фонд составит 7 миллионов рублей.

Информационный обзор редакции.

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