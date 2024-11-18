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В Перми пройдет показ и обсуждение фильма про ИИ и мораль: главную роль в нем сыграл Никита Ефремов

В кинотеатре Cinema 5 IMall «Эспланада» 19 ноября пройдет предпремьерный показ фильма в жанре сай-фай «Реплика» (18+). Его автор — молодой российский режиссер Амир Исаев, рассуждающий в картине о границах морали и науки.

Кадры фильма «Реплика»

События фильма развиваются внутри любовного треугольника. Главные герои — братья Антон (Никита Ефремов) и Давид (Владислав Ценев) — создают уникальную технологию «Реплика», способную скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие.  Антона заходит слишком далеко, тайно копируя сознание жены Давида Веры (Софья Лебедева) и убеждая копию, что именно он ее муж. В касте также заявлены: Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Анна Савранская и др.

Как рассказали в Пермской кинокомиссии, премьера в кинотеатрах пройдет 21 ноября. После показа пройдет обсуждение темы создания технологии копирования человеческого сознания и влияния искусственного интеллекта. В нем будут участвовать режиссер фильма Амир Исаев (онлайн) и руководитель центра когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ — Пермь Софья Куликова.

Ранее мы рассказывали о том, что кинокомиссия начала принимать заявки на питчинг неигрового кино: призовой фонд 7 миллионов рублей.

Информационный обзор редакции.

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