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Кино и сериалы

Актер Ярослав Могильников выиграл в номинации «Новые лица» за роль Юга

Ярослав Могильников/Telegram

Молодой актер Ярослав Могильников, получивший большую популярность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана», получил свою первую премию. Он взял номинацию «Новые лица. Кино и сериалы» по версии журнала «ОК!» благодаря главной роли в сериале «Юг».

На победу в этой номинации претендовали также Диана Малютина («Чистые»), Ксения Трейстер («Летучий корабль»), Григорий Верник («Игры»), Дарья Верещагина («Сто лет тому вперед»), Лев Зулькарнаев («Она такая красивая»), Мила Ершова («По щучьему велению»). Всего в рамках премии награды вручили актерам в 12 категориях. Команду сериала «Слово пацана», в частности, режиссера Жору Крыжовникова и актеров, также отметили в номинации «Событие года».

Ярослав Могильников родился в Лысьве в 2007 году. Снимался в фильмах «Подельники» (18+), «Папаша в бегах» (12+), сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В конце 2023 года Ярослав снялся в кампейне Гоши Рубчинского, посвященном новому альбому Канье Vultures. А летом вышел сериал «Юг», в котором Могильников сыграл главную роль.

Недавно на киноэкраны вышел биографический сериал «Руки вверх!». Сергея Жукова в молодости сыграл актер из Перми Влад Прохоров: мы поговорили с ним о съемках, кастинге и вообще о жизни.

Информационный обзор редакции. 16+

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