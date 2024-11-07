Актер Ярослав Могильников выиграл в номинации «Новые лица» за роль Юга

Молодой актер Ярослав Могильников, получивший большую популярность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана», получил свою первую премию. Он взял номинацию «Новые лица. Кино и сериалы» по версии журнала «ОК!» благодаря главной роли в сериале «Юг».

На победу в этой номинации претендовали также Диана Малютина («Чистые»), Ксения Трейстер («Летучий корабль»), Григорий Верник («Игры»), Дарья Верещагина («Сто лет тому вперед»), Лев Зулькарнаев («Она такая красивая»), Мила Ершова («По щучьему велению»). Всего в рамках премии награды вручили актерам в 12 категориях. Команду сериала «Слово пацана», в частности, режиссера Жору Крыжовникова и актеров, также отметили в номинации «Событие года».