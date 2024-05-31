Смотрим тизер сериала, в котором сыграл главную роль Ярослав Могильников

Появился тизер сериала «Юг», в котором сыграл молодой пермский актер Ярослав Могильников. Он известен по роли Ералаша из «Слова пацана» (18+).

Ярослав Могильников сыграл главную роль в «Юге» (6+) – 14-летнего скромного парня, которого воспитывала бабушка. Его зовут Юг, и в свой день рождения мальчик решает отыскать настоящего отца. Его поиски – оборачиваются целым путешествием, ведь потенциальные папы живут в разных концах страны. Роуд-муви снимал для онлайн-кинотеатра Okko режиссер Иван Соснин. В картине также снимались Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Дарья Екамасова, Александр Яценко.

Сериал «Юг» впервые покажут на фестивале «Медвежонок», который пройдет в Перми с 31 мая по 2 июня, сообщили в телеграм-канале Okko Кино. Кстати, возможно, на его показ приедет и сам Ярослав Могильников. Актер уже поделился в своих соцсетях кадром из самолета и попросил у фанатов отгадать, куда он едет: в Казань, Питер или Пермь.



Информационный обзор редакции.