Не про смерть, а про жизнь, наполненную мгновениями: в «Кристалл-центре» покажут фильм про детскую паллиативную службу

В Перми состоится премьера фильма о чудесах «Жизнь длинною в детство». Документальное кино повествует о работе детской паллиативной службы — теме очень важной, но редкой. Показ пройдет 13 ноября в «Кристалл-центре».

«Жизнь длинной в детство» сняла киностудия «Новый курс» вместе с благотворительным фондом «Дедморозим». Режиссер фильма Ольга Аверкиева показывает, как в первые годы сотрудники детской паллиативной службы «Дедморозим» учатся выстраивать отношения с коллегами, с подопечными и их семьями. Фильм показывает, что паллиативная помощь — это не про смерть, а про жизнь, наполненную мгновениями, которые делают ее беззаботнее, ярче и радостнее.

«Мы делали этот фильм с 2018 года, — рассказала Ольга Аверкиева. — Я знаю, что многие участники уже устали ждать. Знаю, что некоторые герои не дождались... Оказалось, для завершения этой картины необходимо было стать другим человеком в каком-то смысле. Для меня это фильм-терапия. Ты физически понимаешь, на своей шкуре, что вылечить невозможно, что смерть неминуема, но счастье — здесь и сейчас, если ты его впустишь или подаришь».

В пресс-службе Пермского Союза кинематографистов рассказали, что несмотря на непростую тему, фильм заканчивается на светлой ноте и дарит зрителям ощущение чуда.

Недавно мы рассказывали о другой ноябрьской премьере: драмеди «Каникулы», которое взяло Гран-при фестиваля «Маяк».

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