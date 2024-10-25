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Кино и сериалы

На кинофестивале «5.6» в этом году будет пять номинаций

5.6 | Кинофестиваль/ВКонтакте

Начался прием заявок на фестиваль молодых кинематографистов «5.6». Он будет проходить в «Кристалл-центре» с 29 ноября по 1 декабря. Оргкомитет ждет работы авторов из Пермского края, созданные не раньше 1 сентября 2023 года.

Фестиваль «5.6» до 2024 года назывался «Радугой Прикамья». Несмотря на смену названия, в программе по-прежнему останутся игровые и документальные фильмы, анимация, клипы и экспериментальное кино.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, жюри выберет победителей в пяти номинациях:

  • лучший фильм фестиваля
  • игровой короткометражный фильм
  • документальный короткометражный фильм,
  • анимационный фильм
  • неформат

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 12+

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