В этом году рибейт получат шесть фильмов: рассказываем, какие и когда выйдут

Рибейт в 2024 году получат шесть фильмов, съемки которых проходили в регионе. Как рассказали в Пермской кинокомиссии, в этом году кинокомпании потратили и документально подтвердили рекордно большую сумму — более 191 млн рублей. По программе рибейта им вернется более 75 млн.
Кинокомпания «Сильвер продакшн», снимавшая фильм «Пальма 2» (6+) в окрестностях Губахи, получит более 20,4 млн рублей. В прокат картина выйдет 20 марта 2025 года.
«Мем» снимал в начале года «Урок» (18+) с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях. Главной локацией была школа «Мастерград», ученики стали участниками массовых сцен. Кинокомпания получит 11,9 млн рублей.
Картину «Романовы: преданность и предательство» (16+) снимали в августе на Сибирской, у «Королевских номеров», а также в сквере у театра оперы и балета, в Доме Мешкова, Вознесенско-Феодосиевской церкви. Съемками занимался продюсерский центр «Прайм», он получит 10 млн рублей по программе рибейта.
Роуд-муви «Втроем» (16+) с Ириной Старшенбаум в главной роли компенсируют 13,8 млн рублей. Фильм снимала «Свердловская киностудия», премьера в кинотеатрах пройдет в ноябре 2024 года.
В 2025 году покажут мини-сериал Ивана Добронравова «Никто не знает про Маньпупунер» (18+). Съемки проходили в Горнозаводском районе и Губахинском городском округе. За них с помощью рибейта создателям картины вернут 11 млн рублей.
Детективный триллер «Аэропорт» (16+), в касте которого Роман Курицын, Валентина Мазунина, Камиль Ларин, получит 8,5 млн рублей. Фильм снимала на территории аэропорта «Большое Савино» кинокомпания «Клевафильм».
В этом году к работе на съемочной площадке привлекли более 2000 жителей Пермского края. Они были актерами массовых сцен и специалистами на киноплощадке.
Информационный обзор редакции.
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