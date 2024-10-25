В этом году рибейт получат шесть фильмов: рассказываем, какие и когда выйдут

Рибейт в 2024 году получат шесть фильмов, съемки которых проходили в регионе. Как рассказали в Пермской кинокомиссии, в этом году кинокомпании потратили и документально подтвердили рекордно большую сумму — более 191 млн рублей. По программе рибейта им вернется более 75 млн.

Кинокомпания «Сильвер продакшн», снимавшая фильм «Пальма 2» (6+) в окрестностях Губахи, получит более 20,4 млн рублей. В прокат картина выйдет 20 марта 2025 года.

«Мем» снимал в начале года «Урок» (18+) с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях. Главной локацией была школа «Мастерград», ученики стали участниками массовых сцен. Кинокомпания получит 11,9 млн рублей.

Картину «Романовы: преданность и предательство» (16+) снимали в августе на Сибирской, у «Королевских номеров», а также в сквере у театра оперы и балета, в Доме Мешкова, Вознесенско-Феодосиевской церкви. Съемками занимался продюсерский центр «Прайм», он получит 10 млн рублей по программе рибейта.