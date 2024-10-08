Появился трейлер семейного блокбастера «Пальма-2»: в нем кадры пермских лесов (и не только!)

Появился трейлер семейного приключенческого фильма «Пальма-2», который снимали в Пермском крае. В нем можно увидеть завораживающие кадры лесов, скал и рек севера региона. Съемки проходили в окрестностях Губахи и в поселке Шумихинский осенью 2023 года.
Это продолжение истории овчарки Пальмы, а также летчика Вячеслава Лазарева (Виктор Добронравов). Собака заводит дружбу с медвежонком Мансуром, а также попадает вместе с ним в приключения, полные опасностей. Картину снял Александр Домогаров. В касте также заявлены: Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов.
Премьера семейного приключенческого блокбастера «Пальма-2» (так позиционируют фильм создатели) пройдет 20 марта 2025 года. Кстати, эпизоды картины показывали в Перми в 2024 году — их могли увидеть гости фестиваля «Медвежонок».
Недавно в прокат вышел криминальный экшн «Амура»: в нем главную роль (даже обе!) исполнила пермская актриса Алена Михайлова.
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