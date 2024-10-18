В 2025 году начнет работать первая кинолаборатория для начинающих операторов

В Перми в 2025 году будет работать первая кинолаборатория для начинающих операторов документального кино. Проект называется «Видимо. В фокусе». Как рассказали в Пермском Союзе кинематографистов, сейчас начался прием заявок, который продлится полтора месяца.

В течение 20 дней участники будут изучать теорию и практику операторского искусства и записи звука на съемочной площадке. Кураторами кинолаборатории будут: основатель Международного фестиваля документального кино «Докер» Ирина Шаталова, оператор более 40 фильмов и сериалов Юлия Галочкина, звукорежиссер и звукооператор полнометражных картин Олег Перцовский.

«Это единственная в стране кинолаборатория для операторов документального кино, — говорит руководитель проекта Ольга Аверкиева. — Сейчас в регионах активно развивается кинопроизводство. Новые знания, навыки и связи помогут участникам быстро влиться в киносообщество. Обычно студенты таких курсов создают фильм на собственные средства, а обучение не предполагает практики. Наш интенсив включает в себя отработку операторского мастерства и производство фильма».

Участники лаборатории создадут пять короткометражных документальных фильмов о жизни и природе Пермского края. Их покажут в конце 2025 года.

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