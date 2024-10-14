В губахинском городе-призраке снимали документальный сериал о местном поэте

Пермская киностудия «Новый курс» продолжает работать над документальным сериалом о поэтах «Живая поэзия». В прошлые выходные команда приехала на съемки в Верхнюю Губаху, родной город одного из героев — Антона Бахарева.

Поселение называют городом-призраком, он перестал существовать с начала 1990-х годов. На Октябрьской, родной улице поэта, вместо домов остались развалины, но именно этим местам посвящены часть стихов Антона Бахарева.

Как рассказывают в пресс-службе «Нового курса», в фильме будут использовать атмосферные съемки города-призрака и губахинской природы с квадрокоптера. После города-призрака съемки продолжились на территории геологического памятника природы «Холодный лог»: там несколько лет назад построили декорации к фильму «Сердце Пармы». На вершине горы Антон Бахарев прочитал стихи и сказал, что у вещей, людей и даже городов есть свой след и шлейф во времени.

«В стихах Антона Бахарева сочетаются самые разные поэтические направления и школы — сентиментализм, символизм, футуризм, метареализм. Его лирический герой — в постоянном поиске, и именно этим он близок современному читателю», — пояснила креативный продюсер проекта «Живая поэзия» Майя Горбунова. Всего в проекте будет четыре серии, посвященные поэтам Пермского края. Премьерные показы «Живой поэзии» пройдет осенью 2025 года.

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