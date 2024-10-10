Впервые в Перми покажут документальный фильм про Горшка

В Перми впервые покажут документальный фильм о лидере культовой панк-группы «Король и Шут» Михаиле Горшеневе. Показ пройдет 20 октября, его приурочат ко дню рождения киноклуба «Доколе».

Фильм называется «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» (18+), его режиссер Дарья Иванкова, рассказывает о жизни Горшка и всех этапах развития группы. Это философское размышление о любви, дружбе и музыке, в котором раскрывается феномен человека, определившего стиль целого поколения 90-х — начала 2000-х годов.

В пресс-службе министерства культуры пояснили, что автор открывает зрителю новые стороны личности известного панка, и за внешнем эпатажем можно увидеть его глубину и доброту. В съемках фильма приняли участие: Андрей Князев, Алексей Горшенев, Татьяна Горшенева, Александр Щеголев, Сева Гаккель.

Официальное сообщение пресс-службы министерства Пермского края.