На Монастырской откроется детская арт-резиденция

В Пермской арт-резиденции на Монастырской, 95а в декабре 2024 года откроется творческое пространство, где художниками, экскурсоводами, лекторами, арт-медиаторами станут дети и подростки. Их первую выставку можно будет увидеть уже к Новому году.

В детской арт-резиденции появятся собственные выставочные залы, мастерская для создания арт-объектов, а также коворкинг с библиотекой и настольными играми. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, кураторы проекта — группа художников «Край».

В сентябре пройдут первые приготовления: авторы проекта вместе с детьми и подростками придумают оригинальное название для арт-резиденции, а также обсудят темы творческих лабораторий и выставок.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+