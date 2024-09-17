В этом году на «Флаэртиане» покажут более ста фильмов

На фестивале документального кино «Флаэртиана» запланировали 135 показов фильмов. Их можно будет увидеть в шести кинозалах. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, фестиваль пройдет в 24-й раз.

Зрители увидят более сотни фильмов: 40 фильмов конкурсной программы и 67 внеконкурсной. «Флаэртиану» откроет кино из национальной конкурсной программы «Человек труда» режиссера Ольги Ажнакиной. В программе международного конкурса 12 картин, снятых в Китае, Тайване, Франции, Великобритании, Израиле, Венгрии, Германии, Хорватии, Нидерландах, Киргизии и России. Герои фильмов противостоят стихиям в борьбе за существование своей земли («Против ветра»), борются за семейное счастье («Нас трое»), осуществляют детские мечты («Стекло, моя несбывшаяся жизнь») и проявляют преданность своему делу («Медик»).

Как рассказал президент фестиваля Павел Печенкин, в этом году фестиваль побил рекорд по количеству участников — их 270. В спецпоказы войдет программа «Панорама документального кино России» — с помощью этих фильмов сложится целостная картина того, что волнует современную Россию, что формирует ее культурное и социальное лицо сегодня.

В программе «Флаэртианы» — обсуждения фильмов с кинокритиками, мастер-классы и лекции с ведущими специалистами в сфере кино, а также медиазанятий для детей «Doc.урок». В рамках фестиваля будет работать фотовыставка, посвященная Году семьи.

Кстати! С 19 по 22 сентября будет проходить фестиваль «Пармапроходцы»: участников ждут лекции от путешественников, мастер-классы по росписи и не только.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.