Крупный киноцентр для съемок фильмов планируют создать в течение шести лет

До 2030 года в Перми должны создать крупнейший киноцентр для съемок фильмов. Как рассказала в интервью изданию Cinemaplex директор Центра развития кинопроизводства Алена Семерикова-Волкова, он будет включать павильон, студии постпродакшена и остальные необходимые службы. Соответствующее распоряжение дал ей и министерству культуры губернатор Пермского края.

Центр развития кинопроизводства к 2035 году должен добиться того, чтобы 20% российского кино производилось в Уральском кинокластере. Его проект сейчас находится в разработке. Власти обсуждают создание павильона для съемок фильмов на заводе Шпагина.

По словам Алены Семериковой-Волковой, в 2023 году в Пермском крае прошло 130 съемочных смен. Их количество намерены увеличить до 365 в год.

Кстати! Алена Семерикова-Волкова — один из создателей кинофестиваля «Медвежонок» (0+). Он стал лауреатом премии «ТОП 30» журнала «Прм.Собака.ru» в этом году.

Информационный обзор редакции.