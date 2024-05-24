На Заводе Шпагина может появиться павильон для съемок фильмов

В Пермском крае рассматривают несколько локаций, на которых будут работать павильоны для съемок фильмов. Об этом сообщает РБК с отсылкой на министра культуры Аллу Платонову.

Пермский край намерен перейти на новый этап развития киноотрасли. Вопрос о том, где появятся павильоны, еще решается. «Мы пока прорабатываем вариант небольшого павильона на 1000 м2. В качестве одного из вариантов — Завод Шпагина. Но мы не хотим специализировать киносъемочный процесс, поэтому изучаем требования, можем ли мы в должной мере их обеспечить. Если да, то учтем их при проектировании ремонтных работ в цехах Завода Шпагина», — рассказала Алла Платонова.

Сейчас задача министерства культуры сделать так, чтобы киноиндустрия функционировала в Пермском крае как отрасль экономики. Директор Пермской кинокомиссии Алена Семерикова-Волкова ранее заявляла, что к 2030 году регион может стать площадкой для съемок и производства до 20% российских фильмов.