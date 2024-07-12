Смотрим трейлер детективного экшена с Ярославом Могильниковым из «Слова пацана»

Появился трейлер детективного экшена «Красный шелк» (12+), в котором сыграл молодой актер из Пермского края Ярослав Могильников. Он выйдет на экраны 20 февраля 2025 года.

События картины разворачиваются в 1927 году в Транссибирском экспрессе. Главный герой — бывший царский секретный агенет (Милош Бикович) пытается вернуться домой из Китая. Ему нужно сопроводить курьеров, которые везут в Москву секретные документы.

16-летний Ярослав Могильников сыграл в фильме мальчика-официанта по имени Петр. Он появился в трейлере. В картине снимались также Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Елена Подкаминская.

Ярослав Могильников родился в Лысьве в 2007 году. Снимался в фильмах «Подельники» (18+), «Папаша в бегах» (12+), сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Последний принес молодому актеру популярность. Недавно появился тизер сериала «Юг», в котором Могильников сыграл главную роль.