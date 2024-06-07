Съемки сиквела «Бати» от ТНТ пройдут в Пермском крае

В Пермском крае пройдут съемки сиквела «Батя», в котором главную роль исполнил Владимир Вдовиченков. Эта информация появилась в телеграм-канале «Новости кинопроизводства».

Съемки сиквела комедии «Батя 2. Дед» начались на днях в Москве. К своим ролям вернутся Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и Андрей Андреев. Имя исполнителя главной роли картины – Деда – пока держат в секрете. Когда и где именно в Пермском крае будут проходить съемки картины, пока неизвестно.

Известно, что снимать также будут в Московской области. Производством фильма занимаются телеканал ТНТ и Good Story Media. На больших экранах «Батя 2. Дед» появится в 2025 году.

Ранее мы рассказывали, какие фильмы будут снимать в Пермском крае по программе рибейта.

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