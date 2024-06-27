В Перми ищут дублера для актера «Квартета И» Камиля Ларина

В Перми ищут дублеров для актеров Камиля Ларина, участника проекта «Квартет И», и Романа Курицына. Как рассказали в паблике «Театра Кто», этот нужно для фильма «Аэропорт», съемки которого пройдут в Пермском крае.

Также для картины «Аэропорт» нужны актеры на роли: итальянского бизнесмена и гастарбайтера. Съемки стартуют в июле, они будут проходить в Перми и окрестностях. Роман Курицын будет играть главную роль блогера подкаста в жанре «тру крайм».

Напомним, в регионе для съемок по программе рибейта отобрали 12 фильмов. Среди них: «Аэропорт» от киностудии «Клевафильм».

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