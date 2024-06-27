Известны подробности о фильме «Аэропорт», который будут снимать в июле

В середине июля в Перми начнутся съемки фильма «Аэропорт» от кинокомпании «Клевафильм». Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в Пермской кинокомиссии, это будет детективный триллер.

В центре сюжета — блогер, который расследует случайные (казалось бы) обстоятельства, приведшие к блокировке девяти пассажиров рейса Пермь-Анталия. Их сняли с рейса и поместили в пограничный накопитель аэропорта. Референсом «Аэропорта» стали фильмы «Достать ножи», «Восточный экспресс», «Экзамен», «Переводчики».

Съемки будут проходить в Перми и ее окрестностях. Главную роль — блогера подкаста в жанре «тру крайм» — сыграет Роман Курицын. Кстати, сейчас разыскиваются дублеры для него, а также для Камиля Ларина из «Квартета И».

Ранее мы рассказывали о том, что прошла премьера семейной драмы, которую снимали в Пермском крае в 2023 году.

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