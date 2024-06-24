Прошла премьера семейной драмы, которую снимали в Пермском крае в 2023 году

В онлайн-кинотеатрах прошла премьера семейной драмы «Вы меня видели?» (16+). Ее показывают на Иви, Wink, Okko. Фильм снимала кинокомпания «Студия+1» в Пермском крае в 2023 году, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

Главные роли в картине исполнили Никита Ефремов (Андрей) и Светлана Иванова (Вера). В центре сюжета — драматичная история о семье, у которой бесследно пропала младшая дочь полтора года назад. В поисках дочери семья отправляется в неожиданное путешествие в небольшой поселок. Вера полностью отдалась поискам младшей дочери, рискует потерять еще и старшую.

Съемки фильма проходили в поселке Кын, в Чусовском, Добрянском и Лысьвенском округах, а также в Перми на Егошихинском кладбище. Кинокомпания «Студия+1» выиграла от Пермского края рибейт на 2,9 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что названа дата премьеры «Культурной комедии», которую снимали в Перми.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.