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Кино и сериалы

Названа дата выхода в прокат фильма, в котором снимались 250 пермяков

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Завершено производство полнометражного фильма «Культурная комедия» (12+), съемки которого проходили в Перми. Его премьера пройдет 25 июля, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

Съемки «Культурной комедии» проходили в Перми летом 2023 года. В одной из массовых сцен у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу участвовало более 250 пермяков. Также в фильме снимались музыканты Пермского губернского оркестра. Главные роли исполнили Алексей Чадов (Виктор Летаев) и Яна Гладких (Марина Николаевна). Фильм получил рибейт от Пермского края. Кинокомпании «Голд стайл энтертайнмент» выделили ­­­­­­4, 9 млн рублей субсидии.

Ранее мы рассказывали подробнее о сюжете «Культурной комедии», а также о том, какие еще картины снимались в Пермском крае в 2023 году.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.

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