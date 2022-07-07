Стали известны члены жюри Всероссийского Конкурса комедии ТНТ и ГИТИС

В состав жюри вошли 10 человек, в том числе продюсеры ТНТ, педагоги ГИТИСа, актёры театра и кино: Тина Канделаки, и.о. директора телеканала ТНТ, Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, театральный критик, Аркадий Водахов, генеральный продюсер телеканала ТНТ, Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE, Иван Голомовзюк, генеральный директор компании 1-2-3 Production, Артем Логинов, продюсер и основатель компании Good Story Media, Евгений Каменькович, режиссёр, педагог ГИТИСа, художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко», Михаил Швыдкой, искусствовед, телеведущий, художественный руководитель Московского театра мюзикла, педагог ГИТИСа, Лика Рулла, актриса, певица, педагог ГИТИСа, и Юрий Стоянов, актёр театра и кино.

Профессиональное жюри определит сильнейшие работы – приём комедийных сценариев и театральных пьес завершится 31 августа. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на сайте ГИТИСа и отправить свою работу. Лучшие из них попадут в руки сильнейших продюсеров главного развлекательного канала страны и превратятся в сериал на ТНТ, а пьеса даст старт новым современным постановкам в одном из театров страны. Также 10 лучших сценариев и пьес войдут в сборник «Современной российской комедии», который выпустит Издательство ГИТИС.