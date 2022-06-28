ТНТ и ГИТИС объявляют Всероссийский Конкурс современной комедии к 400-летию Мольера

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на сайте ГИТИСа и отправить свой сценарий или пьесу. Приём работ стартует 27 июня и продлится до 31 августа 2022 года. Лучший сценарий попадёт в руки сильнейших продюсеров главного развлекательного канала страны и превратится в сериал на ТНТ, а пьеса станет стартом для новой современной постановки в одном из театров страны. Помимо этого, 10 лучших сценариев и пьес войдут в сборник «Современных российских комедий», который будет выпущен по итогам конкурса в Издательстве ГИТИС.

В жюри проекта: и.о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие масштабные фигуры индустрии. Также определять лучшие работы будут авторы топовых хитов ТНТ: от «Реальных пацанов» и «Интернов» до «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Звоните ДиКаприо», а также эксперты ГИТИСа, раскрывшие таких звёзд, как актёры Александр Петров, Любовь Аксёнова, Иван Янковский и Настасья Самбурская, сценарист и режиссёр Жора Крыжовников.

Тина Канделаки, и.о. директора телеканала ТНТ:

— Комедия сегодня – самый популярный жанр и лидер просмотров на ТВ или интернет-сервисах. ТНТ – канал, отличительной чертой которого стали сериалы собственного производства и ставка на юмор. Наши сериалы традиционно в топе просмотров и мы не планируем останавливаться. Вместе с нашими продакшнами мы открываем новые имена и делаем их звёздами, и наш конкурс – безусловно, шанс как для молодых, так и для опытных авторов. Рады, что наши цели совпали с ценностями ведущего театрального вуза страны, поэтому мы объединились, чтобы найти новых талантов для сфер кинематографа и театра.

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа:

— Для ГИТИСа партнёрство с ТНТ – большая радость, поскольку ТНТ несомненно сегодня является лидером в том, что касается народного юмора. То есть в том, в чём знал толк великий Мольер, 400-летие со дня рождения, которого мы отмечаем конкурсом на лучшие комедии и комедийный сценарий. Мы очень надеемся, что вместе с ТНТ нам удастся найти авторов в комедийном жанре, признанных мастеров которого за всю историю человечества, к сожалению, наберётся не так уж много, а вполне возможно, что всех выдающихся комедиографов нетрудно сосчитать по пальцам.