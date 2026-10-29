Почти два десятка писателей со всей России: кто выступит на книжном фестивале «Триста рек»

Среди гостей будет Надежда Панкова — лауреат премии «Просветитель» с книгой «Про кабанов, бобров и выхухолей» и участник рейтинга Blueprint 100 в номинации «Литература». В Перми она выступит с лекцией «Дикий кабан: во-первых, это красиво…».

Свою новинку представит автор романов «Одиночка» и «Непокои» Маргарита Ронжина. Она впервые расскажет о романе «Масса», где главный герой к глине прикасается охотнее, чем к людям.

Криминальные истории расскажет Сергей Кубрин — лауреат премий «Лицей» и международной «Радуга» и по совместительству старший следователь МВД в Пензе. На фестивале проведут презентацию его только что вышедшего сборника рассказов «Дураки с Рыбацкой» о жизни маленького города в 1990-е.

Писательница, художница и участница арт-группировки ЗИП из Краснодара Юлия Капустян 8 ноября представит дебютный роман о детстве в нулевые «Папа-на-шкафу».

Оксана Ветловская из Екатеринбурга 7 ноября расскажет о современной готике и бессмертных сказочных сюжетах в сборнике «Пепельная тетрадь».

Петербургский режиссер Лев Наумов специально для фестиваля подготовил большой разговор в двух частях о маркерах современной литературы. Он пройдет 7 и 8 ноября.

Московская писательница Елена Ядренцева представит книгу повестей «Неверморе», написанную на стыке психологической прозы и магического реализма.