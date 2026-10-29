Почти два десятка писателей со всей России: кто выступит на книжном фестивале «Триста рек»

На масштабном книжном фестивале «Триста рек», который до 8 ноября объединит 15 тыс. книг и больше 50 активностей, выступит около двадцати писателей из Москвы, Пензы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми. Они представят свои книги, расскажут про творческие пути и обсудят особенности уральского текста.
Среди гостей будет Надежда Панкова — лауреат премии «Просветитель» с книгой «Про кабанов, бобров и выхухолей» и участник рейтинга Blueprint 100 в номинации «Литература». В Перми она выступит с лекцией «Дикий кабан: во-первых, это красиво…».
Свою новинку представит автор романов «Одиночка» и «Непокои» Маргарита Ронжина. Она впервые расскажет о романе «Масса», где главный герой к глине прикасается охотнее, чем к людям.
Криминальные истории расскажет Сергей Кубрин — лауреат премий «Лицей» и международной «Радуга» и по совместительству старший следователь МВД в Пензе. На фестивале проведут презентацию его только что вышедшего сборника рассказов «Дураки с Рыбацкой» о жизни маленького города в 1990-е.
Писательница, художница и участница арт-группировки ЗИП из Краснодара Юлия Капустян 8 ноября представит дебютный роман о детстве в нулевые «Папа-на-шкафу».
Оксана Ветловская из Екатеринбурга 7 ноября расскажет о современной готике и бессмертных сказочных сюжетах в сборнике «Пепельная тетрадь».
Петербургский режиссер Лев Наумов специально для фестиваля подготовил большой разговор в двух частях о маркерах современной литературы. Он пройдет 7 и 8 ноября.
Московская писательница Елена Ядренцева представит книгу повестей «Неверморе», написанную на стыке психологической прозы и магического реализма.
Пермский край будут представлять: журналист и арт-критик Юлия Баталина с книгой «Чудские мифы Предуралья», дважды номинант национальной премии «Большая книга» Алексей Рачунь с первой презентацией исторического романа «Гляден», детская писательница Анна Устькачкинцева прочитает сказки из своей первой книги «Как Ежик Жорик со Львом подружился», а прозаик и переводчик Юлианна Вадбольская явит миру сборник рассказов «Кошки-мышки».
На фестивале найдется место и академическому андеграунду: молодые пермские авторы, поэты и прозаики Владимир Бекметьев, Даниил Буланкин и Андрей Сухоруков прочитают свои работы.
Авторы художественной и научно-популярной литературы также проведут лекции: Алиса Горислав расскажет в цикле лекций про особенности развития разных жанров и феномен самиздата. Иллюстратор и автор Аня Кáми разберет, что такое синдром самозванца, автор ряда книг о популярной психологии Наталья Керре раскроет источники силы для женщин, педагог-практик Лариса Ошвинцева обсудит генерацию идей и креативности.
Поэт и прозаик Вероника Пермякова проведет хобби-класс по написанию стихов на заданную тему, а эксперт по финансовой грамотности Алексей Шакиров даст цикл лекций и мастер-классов, по эффективному распоряжению деньгами.
Ранее мы делились подборкой из 16 книг, которые можно взять с собой в ноябрь.
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