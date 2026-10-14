Встречи с писателями, презентации и большая ярмарка: первый книжный фестиваль «Триста рек» пройдет в Перми

Название нового фестиваля созвучно с многочисленными пермскими реками: одни более заметны, другие, наоборот, скрыты от глаз, но вместе они образуют единую систему, которая делает Пермь уникальной. Подобную связь организаторы проследили и в литературной истории Перми. В городе есть известные писатели и поэты: одни уже давно звучат в России и за рубежом, другие только заявили о себе, существует независимый книжный магазин «Пиотровский», своя традиция книгоиздания и книжная благотворительность.

Гостями фестиваля «Триста рек» в Перми станут писатель и режиссер, исследователь взаимоотношений ИИ и искусства Лев Наумов, писательница Маргарита Ронжина, которая готовится представить «уральский» текст — роман «Масса» (16+), журналистка и автор бестселлеров «Град обреченных» (18+) и «Я иду искать» (18+) Ева Меркачева, а также автор новинки 2026 года — сборника рассказов «Дураки с Рыбацкой» (16+) Сергей Кубрин. На книжной ярмарке в Перми представят новинки и популярные книги более 80 издательств: от «Альпины Паблишер» до «Этерны».

Организаторы рассказали, что фестиваль «Триста рек» в Перми будет проходить с 29 октября в рамках проекта «Читающая Россия. Книжные фестивали в российских регионах», он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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