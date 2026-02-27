Для тех, кто «попал в переплет»: весной устроят благотворительный книжный фестиваль

Фестиваль посвящен помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, про них часто говорят: «Попал в переплет». «И вместе с тем переплет — это то, что скрепляет и объединяет воедино страницы таким образом, что они становятся единым целым — книгой. Фестиваль объединит под одной крышей людей, которые любят книги и хотят менять мир вокруг себя к лучшему. Чтобы тот, кто действительно попал в переплет, мог с нашей поддержкой перевернуть страницу и начать новую главу жизни», — рассказывают организаторы, фонд «Территория передышки».

Книги для благотворительного фестиваля «Переплет» планируют собирать до 22 марта. В списке 12 локаций, среди них: дневной центр «Территория передышки», кофейня «Светская», цветочное пространство mono, экопункт у «Планеты», йога-студия «Кора».

Сам фестиваль пройдет 28-29 марта на площадке частной филармонии «Триумф». Кроме большого книжного маркета, организаторы готовятся провести лекции о литературе, комиксах и фэнтези, игры D&D, заседания пермских книжных клубов, детские мастер-классы.

Информационный обзор редакции. 0+