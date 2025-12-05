В «Подпольной типографии» открывается собственный книжный клуб

В «Подпольной типографии» рассказали, что в книжном клубе собираются читать, обсуждать и переосмыслять яркие произведения литературы, создавая взгляд на текст через исторический контекст и культуру. Ведущей станет Лиза Демышева, историк и исследователь в области интеллектуальной истории.

