Книги

В «Подпольной типографии» открывается собственный книжный клуб

В пермском доме-музее «Подпольная типография» открывается книжный клуб. Первую встречу планируют провести 14 декабря: она будет посвящена книге Татьяны Толстой «Кысь».

Дом-музей Подпольная типография/ВКонтакте

В «Подпольной типографии» рассказали, что в книжном клубе собираются читать, обсуждать и переосмыслять яркие произведения литературы, создавая взгляд на текст через исторический контекст и культуру. Ведущей станет Лиза Демышева, историк и исследователь в области интеллектуальной истории.

Кстати! В этой статье мы рассказывали о популярности книжных клубов и о том, кто в них состоит.

