Хедлайнерами фестиваля «БеспринцЫпные чтения» в Перми станут Павел Табаков, Катерина Шпица и Александр Цыпкин

«Мне кажется, основная задача нашего фестиваля — помогать людям преодолевать страх. Огромное количество талантливых молодых авторов так никогда не набираются достаточной смелости, чтобы показать свои работы хотя бы кому-нибудь. А тут в атмосфере летнего фестиваля известные актеры читают их произведения для уже положительно настроенной аудитории», — отмечает Александр Цыпкин, хедлайнер и сопродюсер фестиваля.

Писатель Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц запустили литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» в 2015 году. За десять лет прошло более тысячи выступлений в самых разных точках мира: от российских городов до ОАЭ и успели заявить о себе более ста новых имен современной прозы.

Событие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Итогом фестиваля каждый год становится коллекционный сборник, в который попадают лучшие произведения современных авторов.

