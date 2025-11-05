Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Хедлайнерами фестиваля «БеспринцЫпные чтения» в Перми станут Павел Табаков, Катерина Шпица и Александр Цыпкин

Фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения» пройдет 20 ноября в Большом зале Филармонии. Его хедлайнерами станут актеры Павел Табаков и Катерина Шпица, которые прочитают лучшие произведения этого года. Писатель Александр Цыпкин представит публике свои новые творения и лучшие рассказы. Специальным гостем выступит профессор и генетик Андрей Золотарев.

Фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения»

«Мне кажется, основная задача нашего фестиваля  помогать людям преодолевать страх. Огромное количество талантливых молодых авторов так никогда не набираются достаточной смелости, чтобы показать свои работы хотя бы кому-нибудь. А тут в атмосфере летнего фестиваля известные актеры читают их произведения для уже положительно настроенной аудитории», — отмечает Александр Цыпкин, хедлайнер и сопродюсер фестиваля.

Писатель Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц запустили литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» в 2015 году. За десять лет прошло более тысячи выступлений в самых разных точках мира: от российских городов до ОАЭ и успели заявить о себе более ста новых имен современной прозы.

Событие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Итогом фестиваля каждый год становится коллекционный сборник, в который попадают лучшие произведения современных авторов. 

Информационный обзор редакции. 18+

