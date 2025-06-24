Известно, когда планируют выпустить новую книгу «Невьянская башня» писателя Алексея Иванова

По словам Юлии Зайцевой, продюсера писателя, выход новой книги Алексея Иванова запланирован на конец ноября издательством «Альпина. Проза». У романа исторический контекст.

Ранее мы публиковали отрывок из «Невьянской башни». Действие нового произведения будет разворачиваться в 1735 году при Акинфии Демидове, основателе горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. Работу над этой книгой Алексей Иванов начал в 2024 году, а в январе 2025-го ездил в городе Невьянск Свердловской области, где находится знаменитая башня.

Недавно мы рассказывали о том, каким получился утраченный (и случайно найденный!) роман Эдуарда Лимонова «Москва майская».

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