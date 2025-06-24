Известно, когда планируют выпустить новую книгу «Невьянская башня» писателя Алексея Иванова

Стала известна дата выхода новой книги пермского писателя Алексея Иванова. Это роман «Невьянская башня».
По словам Юлии Зайцевой, продюсера писателя, выход новой книги Алексея Иванова запланирован на конец ноября издательством «Альпина. Проза». У романа исторический контекст.
Ранее мы публиковали отрывок из «Невьянской башни». Действие нового произведения будет разворачиваться в 1735 году при Акинфии Демидове, основателе горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. Работу над этой книгой Алексей Иванов начал в 2024 году, а в январе 2025-го ездил в городе Невьянск Свердловской области, где находится знаменитая башня.
Недавно мы рассказывали о том, каким получился утраченный (и случайно найденный!) роман Эдуарда Лимонова «Москва майская».
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