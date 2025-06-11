Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Сказку Александра Пушкина на коми-пермяцком языке обнаружили в Пермском крае

Сотрудники Чердынского краеведческого музея нашли редкую книгу на коми-пермяцком языке. Это «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, изданная в 1899 году. О необычной находке рассказали в паблике, посвященном 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

Чердынский краеведческий музей/ВКонтакте

В книге два расположенных рядом текста — на русском и коми-пермяцком языках. По словам хранителей музея, такой формат характерен не для светских, а для для церковных книг. Редкую книгу издал священник, миссионер, краевед и просветитель Яков Шестаков. На ней даже есть его автограф, а в заключении содержатся поучительные слова и разъяснения аллегорий.

Директор Чердынского музея Ирина Трофимова (кстати, номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми») и ее коллега Екатерина Котельникова озвучили отрывок из сказки на двух языках. «В первую очередь было важно представить настоящее сокровище музея и дать возможность прозвучать книге в год коми-пермяцкого языка в Пермском крае! И конечно, поздравить коми-пермяков со столетием округа», — поделилась Ирина Трофимова.

 

Недавно мы рассказывали о том, какие пять произведений Александра Пушкина читали чаще всего жители Пермского края.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: