Сказку Александра Пушкина на коми-пермяцком языке обнаружили в Пермском крае

Сотрудники Чердынского краеведческого музея нашли редкую книгу на коми-пермяцком языке. Это «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, изданная в 1899 году. О необычной находке рассказали в паблике, посвященном 100-летию Коми-Пермяцкого округа.
В книге два расположенных рядом текста — на русском и коми-пермяцком языках. По словам хранителей музея, такой формат характерен не для светских, а для для церковных книг. Редкую книгу издал священник, миссионер, краевед и просветитель Яков Шестаков. На ней даже есть его автограф, а в заключении содержатся поучительные слова и разъяснения аллегорий.
Директор Чердынского музея Ирина Трофимова (кстати, номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми») и ее коллега Екатерина Котельникова озвучили отрывок из сказки на двух языках. «В первую очередь было важно представить настоящее сокровище музея и дать возможность прозвучать книге в год коми-пермяцкого языка в Пермском крае! И конечно, поздравить коми-пермяков со столетием округа», — поделилась Ирина Трофимова.
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