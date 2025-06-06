Названы пять произведений Александра Пушкина, которые читают чаще всего

Самыми популярными среди пермяков стали «Евгений Онегин» (16+) и «Пиковая дама» (12+). Кстати, их чаще всего читают женщины. Также в пятерку произведений, написанных Александром Сергеевичем, попали «Капитанская дочка» (12+), «Сказка о царе Салтане» (0+), «Дубровский» (6+). Аналитики сервиса «Строки» выяснили и возраст почитателей Пушкина: оказалось, произведения классика золотого века предпочитают читатели от 35 до 44 лет.

Больше всего поклонников Александра Сергеевича живет в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этих регионах книги Пушкина читали чаще всего.

Кстати! В этой подборке мы рассказывали о том, как имя Александра Сергеевича Пушкина было (и остается!) связанным с Пермью.

Информационный обзор редакции.