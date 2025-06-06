Названы пять произведений Александра Пушкина, которые читают чаще всего

Названы произведения Александра Пушкина, которые чаще всего читали жители Пермского края. Подборку составили аналитики сервиса «Строки» от МТС ко дню рождения великого поэта.
Самыми популярными среди пермяков стали «Евгений Онегин» (16+) и «Пиковая дама» (12+). Кстати, их чаще всего читают женщины. Также в пятерку произведений, написанных Александром Сергеевичем, попали «Капитанская дочка» (12+), «Сказка о царе Салтане» (0+), «Дубровский» (6+). Аналитики сервиса «Строки» выяснили и возраст почитателей Пушкина: оказалось, произведения классика золотого века предпочитают читатели от 35 до 44 лет.
Больше всего поклонников Александра Сергеевича живет в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этих регионах книги Пушкина читали чаще всего.
Кстати! В этой подборке мы рассказывали о том, как имя Александра Сергеевича Пушкина было (и остается!) связанным с Пермью.
Информационный обзор редакции.
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