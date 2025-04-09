Галерея в течение 10 лет планирует выпускать детские книги

Планируется, что галерея сможет выпускать по одной книге для детей в год. Темы разные. Первой уже стала книга «Ангельские истории» (6+), посвященная Пермской деревянной скульптуре. Ее выход анонсировали в конце января.

Ранее сообщалось, что следующую книгу Пермская галерея намерена выпустить в 2025 году.

Информационный обзор редакции.