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Галерея в течение 10 лет планирует выпускать детские книги

Пермская художественная галерея планирует выпустить серию книг для детей в ближайшие десять лет. Соответствующее соглашение культурная институция подписала с компанией «Термодат».

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Планируется, что галерея сможет выпускать по одной книге для детей в год. Темы разные. Первой уже стала книга «Ангельские истории» (6+), посвященная Пермской деревянной скульптуре. Ее выход анонсировали в конце января.

Ранее сообщалось, что следующую книгу Пермская галерея намерена выпустить в 2025 году.

Информационный обзор редакции.

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