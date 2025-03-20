В музее истории веры покажут предметы, которые обычно скрыты за алтарной перегородкой

В экспозицию вошли иконы, ювелирные изделия, богослужебные книги, золотошвейные изделия. На выставке также можно увидеть предметы из коллекции деревянной скульптуры и бронзовой пластики, живописи и фарфора.

Как рассказали в Чердынском краеведческом музее, предметы, располагающиеся на святом престоле, были скрыты от глаз верующих за алтарной перегородкой. В экспозиции их представят композиционно и сопроводят текстами, понятными даже для юных посетителей выставки.

На днях появились фотографии дизайн-концепта будущего музея «Пермский период».

Информационный обзор редакции.