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В музее истории веры покажут предметы, которые обычно скрыты за алтарной перегородкой

В музее истории веры подготовили новую выставку. 22 марта откроется вторая часть экспозиции «Церковное искусство Северного Прикамья» (6+).

Чердынский краеведческий музей/ВКонтакте

В экспозицию вошли иконы, ювелирные изделия, богослужебные книги, золотошвейные изделия. На выставке также можно увидеть предметы из коллекции деревянной скульптуры и бронзовой пластики, живописи и фарфора.

Как рассказали в Чердынском краеведческом музее, предметы, располагающиеся на святом престоле, были скрыты от глаз верующих за алтарной перегородкой. В экспозиции их представят композиционно и сопроводят текстами, понятными даже для юных посетителей выставки.

На днях появились фотографии дизайн-концепта будущего музея «Пермский период».

Информационный обзор редакции.

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