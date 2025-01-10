Новый роман Алексея Иванова попал в список самых продаваемых книг 2024 года

Роман «Вегетация» (18+), который поступил в продажу в конце ноября, попал на седьмое место списка Forbes. По данным Forbes, продано более 16 тыс. экземпляров книги. Она объединяет несколько жанров: от постапокалипсиса и дизельпанка до роуд-муви и триллера. Действие романа происходит в недалеком будущем на Южном Урале — рядом с горой Ямантау, где из-за человеческого вмешательства лес мутировал и обрел независимый разум. Главный герой антиутопии — потерявший память ученый Павел Башенин, который пытается разобраться в изменившемся мире.

«Даже если не любишь фантастику и постапокалипсис, оторваться от романа, который так и просится в кино (и будет экранизирован, права уже проданы), решительно невозможно. Не потому, что переживаешь, как герои будут уворачиваться от съехавшей с электронных катушек лесозаготовочной техники, а потому что Иванов очень убедительно показывает экономические и политические расклады не будущего, а настоящего», — рассказывают о «Вегетации» составители рейтинга.

Также в лидерах рейтинга — Виктор Дашкевич «Императорский Див» (16+) и «Демон из Пустоши» (16+) из серии «Колдун Российской империи», Питер Боланд «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин» (16+), Виктор Пелевин «Круть» (18+), Абрахам Вергезе «Завет воды» (16+), Яна Вагнер «Тоннель» (18+).

Недавно мы рассказывали, что другой пермский писатель, Борис Эренбург, презентуют новую книгу о мифологии и зверином стиле.

Информационный обзор редакции.