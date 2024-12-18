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Борис Эренбург презентуют новую книгу о мифологии и зверином стиле

В Перми выйдет новая книга «Под знаком солнца и луны», посвященная мифологии и звериному стилю. Ее автор — пермский исследователь Борис Эренбург.

Пресс-служба сети «Алендвик»

Сейчас книга готовится к печати, издать ее планируют уже в 2025 году. Борис Эренбург презентует свое произведение «Под знаком солнца и тьмы» 24 декабря в «Книжном клубе Алендвика». Еще он намерен прочитать главу «Владыка трех миров» из новой книги. Кроме собственного издания, Борис Эренбург расскажет о новых книгах и международных выставках, посвященных средневековому искусству Урала и Сибири.

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Информационный обзор редакции. 12+

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