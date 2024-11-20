Известна дата выхода новой книги Алексея Иванова: она объединяет антиутопию, квест, триллер

По словам Юлии Зайцевой, продюсера писателя, «Вегетация» объединит несколько жанров: квест, триллер, антиутопию, постап, био-дизель-киберпанк. Ближайшими референсами она назвала «Пикник на обочине», «Обитаемый остров» Стругацких и «Солярис» Лема. Локацией нового романа станет маршрут от Магнитогорска до секретного подземного города в горе Ямантау, а главными героями — бригады лесорубов и зачумленные машины.

Известно, что Алексей Иванов сейчас пишет новый роман с историческим контекстом. Его местом действия станет один из городов Свердловской области.

Недавно мы рассказывали о новой книге Виктора Пелевина: роман продолжит развитие вселенной Tranhumanism inc., но при станет самостоятельной историей.

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