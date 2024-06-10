Книжный магазин «Пиотровский» в музее PERMM планируют открыть осенью

Стали известны подробности открытия магазина «Пиотровский» в PERMM. Он расположится на первом этаже за гардеробом, сообщает «Новый компаньон» с отсылкой на основателя книжной сети Михаила Мальцева. Открытие «Пиотровского» в PERMM запланировано на осень, ориентировочно – сентябрь.

В новом «Пиотровском» будут продаваться альбомы и книги по искусству, а также издания о Перми и созданные в Перми. Основатель магазина планирует собрать уникальную подборку таких книг.

Магазин «Пиотровский» будет интегрирован в пространство PERMM, как кафе «Улитка», там можно будет купить не только книги, но и с музейные сувениры и молодежную одежду. Сейчас ведутся переговоры с несколькими продавцами.

Ранее мы рассказывали о том, какие книги популярны среди заключенных в Пермском крае.

Информационный обзор редакции.