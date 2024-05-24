Назван топ книг, которые чаще всего читают заключенные

Стало известно, какие книги читают осужденные в Пермском крае. Необычной подборкой поделилась пресс-служба краевого ФСИН.

В списке самых популярных – романы «Преступление и наказание» Достоевского и «Шантарам» Робертса. Также в прикамских колониях часто читают такие книги, как «Всадник без головы» Рида, «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо» Дюма, «Отца и дети» Тургенева, «Алхимик» и «Валькирия» Коэльо, «Кысь» Толстой, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Танцующая с лошадьми» и «До встречи с тобой» Мойеса, «Пилигрим» Калбазова, «Ведьмак» Сапковского, «Отверженные» Гюго, «Метро 2033» Глуховского, «Атлант расправил плечи» Ренда, «Двадцать тысяч лье под водой» Верна и «Код да Винчи» Брауна.

В список популярных авторов в колониях России вошли Тургенев, Пушкин, Гоголь, братья Стругацкие и Донцова. Кроме прозы осужденные интересуются и поэзией, большой популярностью пользуются сборники поэтов серебряного века – Есенина, Ахматовой, Цветаевой.