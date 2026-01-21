Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Балет

Художественный руководитель театра «Балет Панфилова» получил премию «Душа балета»

Пермский хореограф Алексей Расторгуев стал лауреатом Приза журнала «Балет» «Душа танца — 2025». Это престижная профессиональная награда для балетных артистов, хореографов, педагогов, композиторов, дирижеров, художников, которую вручают с 1994 года.

Балет Евгения Панфилова/Telegram

Хореографа Алексея Расторгуева отметили в номинации «Рыцарь танца». С 2024 года он занимает должность художественного руководителя театра «Балет Евгения Панфилова», а участником труппы театра является с 1996 года.

По данным «Нового компаньона», в этом году приз «Душа балета» в номинации «Звезда балета» получила выпускница Пермского хореографического училища Ксения Овчинникова. Сейчас она солистка Самарского театра оперы и балета.

Информационный обзор редакции.

