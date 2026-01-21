Художественный руководитель театра «Балет Панфилова» получил премию «Душа балета»

Хореографа Алексея Расторгуева отметили в номинации «Рыцарь танца». С 2024 года он занимает должность художественного руководителя театра «Балет Евгения Панфилова», а участником труппы театра является с 1996 года.

По данным «Нового компаньона», в этом году приз «Душа балета» в номинации «Звезда балета» получила выпускница Пермского хореографического училища Ксения Овчинникова. Сейчас она солистка Самарского театра оперы и балета.

Информационный обзор редакции.