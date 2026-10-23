Древнеславянская азбука-послание, современные портреты классиков, отсылка к «Русским сезонам»: в ЦВЗ откроется выставка, посвященная культурному коду России

Слово в новом проекте интерпретируют через работы художников по текстилю из Екатеринбурга, Магнитогорска, Тулы и Санкт-Петербурга. Оно перестанет быть просто носителем информации, демонстрируя метаморфозы от сакрального текста к знаку, а от знака — к культурному коду.

Культурный код в проекте раскроется еще и через яркие узнаваемые образы. На выставке представят традиционные и современные кокошники (в том числе авторские работы мастера реконструкции старинных русских уборов Юханна Никадимуса), а также арт-объекты — берестяная грамота, сафьяновые сапоги, самовары, сундуки и образ птицы Сирин, — выполненные в керамике пермскими художниками.

Отдельное пространство посвятят костюмам из постановок «Царская невеста» и «Жар-птица» Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, отсылающие к «Русским сезонам» Сергея Дягилева и эстетике модерна. В Центральном выставочном зале объяснили, что эта часть выставки даст возможность зрителям погрузиться в исторические пласты русского культурного кода, где театральная бутафория соединяется с подлинными этнографическими артефактами.

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