Древнеславянская азбука-послание, современные портреты классиков, отсылка к «Русским сезонам»: в ЦВЗ откроется выставка, посвященная культурному коду России

В Центральном выставочном зале 29 октября готовятся представить масштабную выставку «От слова к образу. Русские сезоны». Новый художественно-просветительский проект будет раскрывать культурный код России через слово, письменность и визуальные образы.
Древнеславянская азбука
Авторы стремятся показать, как сакральное слово и его визуальное воплощение сформировали единство духовного и материального начал в русской культуре. Среди ключевых экспонатов — образы основоположников славянской грамоты Кирилла и Мефодия, создателя древнепермской письменности Стефана Великопермского, а также древнеславянская азбука, каждая буква которой несет собственное словесное значение и складывается в философское послание.
Письменность на выставке представят двумя слоями. Первый — подлинные памятники церковнославянской книжности и раннего книгопечатания из фондов Пермского краеведческого музея и фонда редкой книги Музея истории Пермского университета. Среди них: печатное Евангелие, изданное при царе Иване Грозном за 10 лет до первой официально датированной книги печатника Ивана Федорова «Апостол». За другую сторону письменности отвечают образы русских литературных классиков: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Чехова, Ахматовой, Бродского: их портреты созданы мастерами современного изобразительного искусства.
Портреты классиков
Слово в новом проекте интерпретируют через работы художников по текстилю из Екатеринбурга, Магнитогорска, Тулы и Санкт-Петербурга. Оно перестанет быть просто носителем информации, демонстрируя метаморфозы от сакрального текста к знаку, а от знака — к культурному коду.
Культурный код в проекте раскроется еще и через яркие узнаваемые образы. На выставке представят традиционные и современные кокошники (в том числе авторские работы мастера реконструкции старинных русских уборов Юханна Никадимуса), а также арт-объекты — берестяная грамота, сафьяновые сапоги, самовары, сундуки и образ птицы Сирин, — выполненные в керамике пермскими художниками.
Отдельное пространство посвятят костюмам из постановок «Царская невеста» и «Жар-птица» Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, отсылающие к «Русским сезонам» Сергея Дягилева и эстетике модерна. В Центральном выставочном зале объяснили, что эта часть выставки даст возможность зрителям погрузиться в исторические пласты русского культурного кода, где театральная бутафория соединяется с подлинными этнографическими артефактами.
Информационный обзор редакции. 6+
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