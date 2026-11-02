Хоровая (с участием нескольких хоров!) и театральная программа, фестивальный клуб и знакомство с пермскими поэтами: как пройдет четвертый фестиваль Пермского искусства

Четвертый фестиваль Пермского искусства проведут в региональной столице с 27 ноября по 6 декабря и порадует сразу несколькими премьерами. Его локациями станут частная филармония «Триумф», концертный зал Дома С.П. Дягилева, культурное пространство «Дом писателя» и Дом молодежи.
Событие соберет авторов, родившихся в Пермском крае: композиторов, писателей, артистов, исполнителей и поэтов.
Фестиваль стартует 27 ноября с большого концерта, который дадут симфонический оркестр «Орфей», Пермская хоровая капелла мальчиков и юношей, а также солисты Анастасия Фомиченко и Алексей Герасимов. В программе — «Гоголь-сюита» авторства Альфреда Шнитке, вокально-симфоническая поэма для солистов, детского и смешанного хоров и симфонического оркестра «Военные письма» Валерия Гаврилина.
Из запланированных премьер: программа «Я лечу над Россией» от ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», концертная программа ансамблей «Воскресение» и «Иваны», которые исполнят и новые сочинения, и хорошо знакомые песни — автора хитов «Матушка» и «Одного» Петра Андреева, солиста группы «САДко» Александра Бардина, а также песни пермских авторов — гармониста Владимира Опарина и поэтессы Анастасии Бердинских.
Спецгостем выступит Лев Бакиров — пермский музыкант и победитель всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица». 5 декабря он сыграет сочинения Сергея Танеева, Иоганнеса Брамса, Петра Чайковского и Игоря Стравинского в частной филармонии «Триумф».
В концертном зале Дома Дягилева 3 и 4 декабря проведут хоровую программу с участием хоровых коллективов Перми и приглашенного камерного мужского хора «Ярославль».
Особой частью станет фестивальный клуб в «Доме писателя». С 29 ноября по 2 декабря увидят свет эксклюзивные программы «Укулеле-концерт» от мультиинструменталиста Игоря Федотова и ансамбля «БА-Ба-Ту». В программу клуба также вошли первый совместный альбом «Слепое кино», который презентуют композитор Никита Савостин и камерный оркестр «Орфей».
За театральную часть фестиваля будут отвечать молодежные студии сказочная мастерская «Поленница» и творческая лаборатория «Слово». Зрителей ждет знакомство с молодыми поэтами региона.
Закроется фестиваль масштабным хоровым выступлением в концертном зале Дома С.П. Дягилева 6 декабря. Частный академический хор Анастасии Гуляевой, камерный хор «Орфей», камерный мужской хор «Ярославль» и симфонический оркестр «Орфей» объединятся, исполнив вместе композиции Луиджи Керубини, Игоря Стравинского, Франсиса Пуленка и Арво Пярта.
Ране мы сообщали, как пройдет «Ночь искусств» в Перми. Программа — тут.
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