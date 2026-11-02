Хоровая (с участием нескольких хоров!) и театральная программа, фестивальный клуб и знакомство с пермскими поэтами: как пройдет четвертый фестиваль Пермского искусства

Событие соберет авторов, родившихся в Пермском крае: композиторов, писателей, артистов, исполнителей и поэтов.

Фестиваль стартует 27 ноября с большого концерта, который дадут симфонический оркестр «Орфей», Пермская хоровая капелла мальчиков и юношей, а также солисты Анастасия Фомиченко и Алексей Герасимов. В программе — «Гоголь-сюита» авторства Альфреда Шнитке, вокально-симфоническая поэма для солистов, детского и смешанного хоров и симфонического оркестра «Военные письма» Валерия Гаврилина.

Из запланированных премьер: программа «Я лечу над Россией» от ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», концертная программа ансамблей «Воскресение» и «Иваны», которые исполнят и новые сочинения, и хорошо знакомые песни — автора хитов «Матушка» и «Одного» Петра Андреева, солиста группы «САДко» Александра Бардина, а также песни пермских авторов — гармониста Владимира Опарина и поэтессы Анастасии Бердинских.

Спецгостем выступит Лев Бакиров — пермский музыкант и победитель всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица». 5 декабря он сыграет сочинения Сергея Танеева, Иоганнеса Брамса, Петра Чайковского и Игоря Стравинского в частной филармонии «Триумф».

В концертном зале Дома Дягилева 3 и 4 декабря проведут хоровую программу с участием хоровых коллективов Перми и приглашенного камерного мужского хора «Ярославль».