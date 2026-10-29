Пермский художник Дмитрий Хлебников продал самую дорогую работу на ярмарке современного искусства «АТРИУМ»

Пермский край представляли восемь художников и объединений, которых поддержал региональный Фонд креативных индустрий. Также на ярмарке был представлен некоммерческий стенд с коллекций Фонда «Новая коллекция».

За три дня ярмарку посетили 4500 человек. 700 произведений искусства общей стоимостью более 5,5 млн рублей нашли своих владельцев.

Еще одна новость из мира искусства: в ЦВЗ откроют выставку, посвященную культурному коду России.

Информационный обзор редакции.