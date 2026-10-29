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Искусство

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Пермский художник Дмитрий Хлебников продал самую дорогую работу на ярмарке современного искусства «АТРИУМ»

В Ельцин Центре Екатеринбурга подвели итоги ярмарки современного искусства «АТРИУМ». В этом году в ней участвовали 58 художников, которые представили более тысячи произведений. Самую дорогую работу продал пермский художник Дмитрий Хлебников — его картину «Лифт с светло-зеленой стеной №4» купили за 300 тыс. руб.

Елена Елизарова / Президентский центр Б.Н. Ельцина

Пермский край представляли восемь художников и объединений, которых поддержал региональный Фонд креативных индустрий. Также на ярмарке был представлен некоммерческий стенд с коллекций Фонда «Новая коллекция».  

За три дня ярмарку посетили 4500 человек. 700 произведений искусства общей стоимостью более 5,5 млн рублей нашли своих владельцев.

Еще одна новость из мира искусства: в ЦВЗ откроют выставку, посвященную культурному коду России.

Информационный обзор редакции.

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