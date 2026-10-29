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Искусство

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Пермская художественная галерея получила подарок от народного артиста СССР Владимира Спивакова

Дирижер и народный артист СССР Владимир Спиваков на закрытии одноименного XVII Всероссийского фестиваля поздравил Пермь с открытием нового здания. Со сцены он подарил галерее икону «Архангела Михаила».

Илья Радченко

Его образ на Руси ставили в домах и на знаменах — как покровителя воинов, князей и городов. Президент Пермской галереи Надежда Беляева рассказала, что икона выполнена в стилистике модерна, ее ждет достойное место в коллекции. 

«Владимир Теодорович говорил о галерее искренне, словно разъясняя всем, каким богатством мы владеем. Он вспоминал, как еще до открытия всех экспозиций ему посчастливилось увидеть деревянную скульптуру и иконостас Рериха. Именно тогда у него и созрело решение подарить нам икону. В момент дарения зал будто озарился свечением — это стало очень эмоциональной точкой. Такой жест — это благодарность публике за любовь и привязанность, а нам — словно признание за сохранение и собирание уникальной коллекции», — поделилась Надежда Беляева. 

Мы собрали в один материал программы пермских музеев к акции «Ночь искусств».

Информационный обзор редакции.

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